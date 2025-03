El TS posa fi al plet de Saetde contra la plataforma de Soldeu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sala administrativa del Tribunal Superior de la Justícia posa el punt final al plet judicial per la plataforma de Soldeu. El TS ha desestimat el recurs d’apel·lació de la família Viladomat, accionària majoritària de Saetde, contra una sentència del Tribunal de Batlles anterior –concretament, del juliol del 2024– que rebutjava la demanda dels propietaris de la societat contra el conveni signat l’abril del 2018 entre el comú de Canillo i Casa Calbó per la cessió anticipada dels terrenys on va construir-se la infraestructura. Els Viladomat també pretenien impugnar una resolució de la comissió tècnica d’urbanisme, emesa el novembre del 2022, que declarava inadmissible, per extemporani, el recurs administratiu interposat contra el conveni entre el comú i Casa Calbó.

El TS, per tant, avala tant la decisió de la Batllia com la de la comissió tècnica d’urbanisme. Un dels arguments principals del Tribunal és que els denunciants van presentar el recurs administratiu contra el conveni davant de la CTU el novembre del 2022, quan feia més de tres anys que s’havia incorporat al pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de Canillo. En aquest sentit, la sentència del Superior conclou: “No s’oblidi que la part agent ha pogut conèixer els termes de la modificació del POUP des del moment de la seva publicació al BOPA, i que el principi de seguretat jurídica obliga que es respectin els terminis per interposar recurs, termini que estava exhaurit amb escreix quan la part agent va interposar el recurs davant la CTU.”

La construcció de la plataforma esquiable de Soldeu, que uneix les pistes amb el poble, es va dur a terme entre l’agost del 2017 i el novembre del 2019.