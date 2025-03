L’Institut de la Dona veu prostitució a la plataforma OnlyFans

Judith Pallarés manifesta que OnlyFans és una forma de prostitució perquè en aquesta plataforma “s’està fent un intercanvi econòmic a través de la difusió virtual del propi cos”. La secretària general de l’Institut Andorrà de la Dona (IAD) en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, va assegurar que “la normativa que tenim a Andorra prohibeix la prostitució directament” i que “la llei s’hauria d’aplicar” quan es donen aquests casos. Pallarés va apuntar que en tractar-se d’un nou tipus de prostitució a través d’internet, “hi ha moltes coses que s’haurien de definir”, ja que “el fet que no sigui físic genera molts buits legals”. La secretària general de l’IAD va defensar que “s’ha de tenir clar què són” aquestes pràctiques i “que és un camí jurídic que s’haurà de començar a recórrer”.

Pallarés va posar en relleu que la ciberprostitució i l’assetjament a través de les xarxes socials són dos dels temes que es van tractar a “l’última comissió social i jurídica de la dona a les Nacions Unides”. L’objectiu era desenvolupar marcs legals que puguin penalitzar i tipificar aquestes pràctiques, que “són agressions físiques envers el cos de les dones”. Tal com va explicar, cal actuar des de l’arrel per evitar el problema, ja que després “aquests assetjaments s’acaben transformant en violències moltes vegades físiques”.

“Per no fer passos enrere el que cal és més educació i campanyes de conscienciació”

Judith Pallarés, Secretària general de l’IAD



Segons Pallarés, “la prostitució sempre ha sigut un debat” perquè “entra a parlar sobre la llibertat de les dones” i “si la prostitució és una pràctica triada o no ho és” per elles, però en el moment que “hi ha algú al darrere, que hi ha un intercanvi per a una altra persona que fa de proxeneta, no ho és”. “Al final els delictes, la tipologia de com es produeixen, no ha canviat, el que ja no és igual és la manera com es practiquen”, va detallar.

“Estem en la mateixa societat i hem d’intentar conviure d’una manera en què treballem plegats”

Judith Pallarés, Secretària general de l’IAD



De la mateixa manera, la secretària general de l’IAD també va parlar de la percepció dels joves envers la igualtat de gènere. “Cada cop hi ha més dones amb graus universitaris i ocupant càrrecs de direcció”, va explicar. Tot i aquesta “bona disposició a ser independent econòmicament i socialment, continua havent-hi una tendència a creure que dins d’una relació de parella som les dones les que estem disponibles sempre i les que som més flexibles a l’hora de cedir”, va apuntar. Pallarés va assenyalar que aquesta és una pràctica que, “al final, va fent que perdis el teu propi espai per acabar ocupant el que un altre et marca”.

La nova responsable de l’Institut estima que “per no fer passos enrere” en aquest sentit, el que cal és “més educació i campanyes” per fer “entendre a les dones com d’important és mantenir el seu espai”. A més a més, la secretària general va detallar que “ja no vivim en societats en què les relacions familiars siguin totalment compactes” i que aquest pensament ve de “la idea de l’amor romàntic, que ens ha fet pensar que les relacions seran per sempre”. Segons Pallarés, “les dades ens demostren que això no és així” i que “les dones es troben en situacions de separacions dures, amb una situació econòmica molt més desfavorable i molt més vulnerable que ells”.

Pallarés també va afegir que les tendències ideològiques associades a la ultradreta tenen “un discurs una mica incendiari”, en què “es confon assolir la igualtat amb el fet de demanar de treure alguna cosa als homes”. “Estem en la mateixa societat. Hem d’intentar conviure d’una manera en què treballem plegats. Però hi ha una tendència a voler tornar a definir políticament i socialment el rol que ens pertoca ocupar a les dones”, va assenyalar. “Juguen amb aquella idea que diu que el passat sempre va ser millor, però suposo que devia ser per a alguns, no per a les dones”. Pallarés va apuntar que “al final és un tema de drets humans i de defensar la llibertat de les persones, siguin homes o dones”, i que aquí “haurem d’estar molt alerta, perquè aquesta tendència ens pot tornar a posar en llocs molt lamentables”.

La secretària general de l’IAD va aprofitar l’ocasió per refermar el posicionament de la institució sobre l’avortament. “Hem de donar compliment a les recomanacions internacionals i això és facilitar que les dones puguin fer en el seu territori la interrupció voluntària de l’embaràs si volen”, va apuntar. Pel que fa a la despenalització, Pallarés va explicar que “és una demanda que sí o sí esperem que puguem veure aviat”, i que sigui efectiva “tant per a les dones com per als metges, que tal com està tipificat actualment en el Codi Penal ja serà un gran avenç”. Pallarés va fer referència al fet que “despenalitzar no implica que no es reguli” i que el Govern haurà de fer una normativa. Pallarés va explicar que “això podria implicar que s’hagués de presentar un canvi de l’actual model constitucional”.