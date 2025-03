Ple a l’aplec d’esbarts de Mans Unides a la sala Prat del Roure

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

La sala d’actes del Prat del Roure va omplir-se ahir en l’aplec d’esbarts de Mans Unides. L’esdeveniment s’emmarca en les activitats organitzades per l’entitat solidària per recollir fons per a la campanya d’aquest any.

L’objectiu de Mans Unides és recollir 125.000 euros. La campanya, iniciada al febrer, acabarà el proper 31 de maig. Al Camerun, es finança la compra d’una incineradora de residus (28.000 euros); al Perú, un menjador escolar (24.860) i unes obres per millorar serveis higiènics (18.910); a Burkina Faso, un videoprojector i una pantalla (1.910); a Hondures, material educatiu (16.020); a Xile, material escolar i tauletes (20.000); a Guinea-Conakry, material electrònic per a joves (3.500 euros), i a l’Índia, projectes de salut maternoinfantil i neonatal (12.500).