Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Mobilitat mantenia activa ahir a la tarda la fase groga per circular per la general 2 pel port d’Envalira i per la general 3 a l’accés a Arcalís. Aquesta fase implica l’obligació de desplaçar-se amb pneumàtics especials i no superar els seixanta quilòmetres per hora.