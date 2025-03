El Consell General referma el compromís amb la comunitat francòfona

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Consell General ha repassat la trajectòria com a membre de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) des del 1983, veient com cada any la secció andorrana participa com a mínim en la reunió de l’assemblea regional Europa, en la conferència de presidents de la Regió Europa i en l’assemblea plenària de l’APF, que engloba països de tot el món.

La subsíndica general, Sandra Codina, ha remarcat que la participació del Consell General i la seva implicació en la comunitat francòfona “ens ha permès establir vincles de col·laboració amb altres parlaments francòfons, així com donar visibilitat a les inquietuds i necessitats d’Andorra en l’àmbit internacional”.

Per celebrar el Dia internacional de la francofonia, el Consell General ha preparat un vídeo en català i en francès amb el recorregut per l’APF.