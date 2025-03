Concòrdia vol conèixer els canals televisius que substituiran els suprimits per França

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Maria Àngels Aché, ha preguntat a Govern si està previst substituir els dos canals televisius suprimits per França, i en quin termini, així com quins serien aquests possibles nous canals, i quins criteris segueix l'executiu a l'hora de seleccionar noves cadenes de programació de la TDT. La consellera general també vol saber si Govern és favorable a enfortir els lligams culturals amb França a través de l'ampliació de l'oferta de canals televisius en francès. En aquest sentit, el grup considera que la "televisió terrestre és un servei essencial, i que la decisió de l’”Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique” (ARCOM), de retirar els canals C8 i NRJ12, afecta a la diversitat de continguts disponibles, així com a la pluralitat de la informació i l’entreteniment que ofereix la TDT d’Andorra".

El grup parlamentari també ha demanat a Govern si està previst desplegar el sistema de ràdio digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting), ja que el grup considera que és una tecnologia que s'està estenent de manera generalitzada a Europa i que "ofereix una millor cobertura a tot el territori i informació addicional per als oients". En aquest sentit, la consellera general també pregunta per la previsió d'algun tipus de col·laboració amb els països veïns, "de manera que Andorra pugui aprofitar el desplegament de la ràdio digital a França i Espanya", apunta la consellera general. Finalment, Aché demana a Govern com preveu assegurar que Andorra Telecom no es queda enrere a l'hora d'implantar la ràdio digital.