Tatuatge salvador

Un petit furt en un hotel d’Encamp, una identificació policial basada en la fisonomia i un tatuatge que es va convertir en la clau de la innocència. Aquest podria ser perfectament el guió d’una pel·lícula de misteri, però és una història real que s’ha viscut als tribunals andorrans. Un cas que posa sobre la taula la rellevància de les proves visuals en un procediment judicial i la manera com un simple detall pot determinar el futur d’una persona.

El cas arrenca el 29 d’octubre del 2023, quan una persona accedeix a la recepció de l’hotel Griu d’Encamp i sostreu 40 euros en monedes de dos euros. L’individu va aprofitar un petit forat entre la persiana i la porta per introduir el braç, obrir la recepció i, sense necessitat d’efracció, accedir a la caixa enregistradora. Les càmeres de seguretat van captar tota l’escena i, a partir de les imatges, la policia va identificar A. P. V. com a presumpte autor dels fets. L’element clau? La seva fisonomia i l’absència d’un pírcing visible. Però aquí és on la història fa un gir inesperat.

Durant el judici, la defensa de l’acusat va centrar els seus arguments en dos punts essencials: el pírcing al nas que es veia al vídeo i, sobretot, l’absència d’un tatuatge al braç esquerre de la persona enregistrada. Segons A. P. V., ell porta aquest tatuatge des de fa anys, molt abans dels fets que se li imputaven. Les proves visuals presentades a la sala van ser determinants: les imatges de la càmera mostraven clarament que l’individu que apareixia robant els diners no tenia cap tatuatge visible. Això va generar un fort debat sobre la fiabilitat de la identificació feta per la policia i la falta d’altres proves que poguessin incriminar l’acusat amb seguretat.

A més, la defensa va aportar altres arguments a favor de l’acusat. Va destacar que A. P. V. mantenia una feina estable des de feia anys i no tenia antecedents per delictes contra el patrimoni. Tampoc tenia necessitats econòmiques urgents que poguessin justificar un furt de tan poca quantitat. A més, en el moment dels fets, va assegurar que es trobava a casa seva amb els seus pares o passejant els gossos, i que fins i tot havia estat discutint per WhatsApp amb la seva exparella. Aquestes afirmacions, encara que no van ser verificades per la policia, tampoc van ser refutades.

L’agent policial que va identificar l’acusat en el vídeo tampoc va poder assegurar amb total certesa que fos ell i el tribunal va concloure que la presumpció d’innocència havia de prevaldre. Sense una prova contundent que demostrés la seva culpabilitat més enllà de tot dubte raonable, el magistrat va dictar una sentència absolutòria. El principi jurídic in dubio pro reo, que estableix que en cas de dubte la decisió ha d’afavorir l’acusat, es va aplicar plenament en aquest cas.

El cas posa en evidència la importància dels detalls a l’hora de dictar justícia. Un tatuatge es va convertir en l’element que va fer decantar la balança.