Les empreses, a la cua en l’adopció de la IA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les petites i mitjanes empreses (PIME) avancen en digitalització, però encara estan lluny dels estàndards europeus en l’adopció de tecnologies clau, com ara la intel·ligència artificial (IA), el núvol i l’anàlisi de dades. Segons l’índex DESI 2024, publicat pel departament d’Estadística, només el 8% de les empreses utilitzen la IA, molt per sota de l’objectiu del 75% fixat per al 2030.