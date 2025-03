L’executiu aprova amb nota el segon carril de baixada a la CG-2

Publicat per

El Govern destaca els bons resultats dels ajustos implementats a la CG-2 a la sortida d’Encamp, on des del novembre s’activa un segon carril de baixada en direcció Andorra la Vella els dies laborables, de sis a deu del matí. La mesura ha ajudat a descongestionar un tram que tenia un nivell molt elevat de retencions, especialment durant les primeres hores del matí, quan milers de vehicles es desplacen cap a la vall central per motius laborals i escolars. Pel tram entre Encamp i la rotonda cada matí circulen uns 4.000 vehicles, amb una concentració màxima entre les vuit i les nou. L’objectiu de la mesura és minimitzar els temps de desplaçament en aquesta franja horària, i això permet als conductors arribar amb més rapidesa i seguretat al seu destí.

Aquest dispositiu es basa en la col·locació diària de cons per habilitar un carril addicional de descens, que es retira un cop finalitzat l’horari establert. Aquesta solució permet que la via recuperi la seva configuració habitual durant la resta del dia, quan el trànsit és més repartit i no es registren les mateixes aglomeracions.

El Govern ha descartat, de moment, substituir aquest sistema per una senyalització fixa, argumentant que el mètode actual garanteix una gestió més flexible del trànsit sense necessitat de fer modificacions estructurals a la carretera. Mantenir la col·locació manual dels cons permet adaptar la mesura en cas que les necessitats de circulació canviïn, com en dies de neu.

El carril extra s’activa pràcticament tots els dies de l’any, però en dies festius i períodes de vacances escolars no s’implementa, ja que la dinàmica de mobilitat és diferent i no es registren les mateixes congestions. A més, en cas de nevades o condicions meteorològiques adverses, el dispositiu queda suspès per facilitar la tasca del COEX en la neteja i manteniment de les carreteres.

Aquesta iniciativa va començar com una prova pilot entre el 18 i el 29 de novembre, amb l’objectiu de mesurar-ne l’efectivitat i analitzar l’impacte en la circulació. Els primers dies de funcionament ja van demostrar una millora significativa en la fluïdesa del trànsit, reduint les cues matinals i facilitant els desplaçaments cap al centre del país. Davant els resultats favorables i la bona acollida entre els usuaris de la via, el Govern va decidir consolidar la mesura i mantenir-la de manera permanent.