AR+I inicia una nova temporada de l’estudi de papallones diürnes

Andorra Recerca + Innovació (AR+I), com cada inici de març, comença una nova temporada del seguiment de papallones diürnes del Principat, el projecte anomenat BMSAnd (Andorran Butterfly Monitoring Scheme). La xarxa de seguiment, coordinada des d’AR+I, rep la col·laboració de diversos voluntaris i la participació de tots els espais naturals protegits del país. Aquest any és especial, ja que la xarxa BMSAnd en celebra 20 de seguits que recull dades i que estudia l’evolució de les papallones diürnes en territori andorrà. “Encara no volem avançar-ne el contingut, però estem preparant una celebració per a aquest inici d’estiu que commemori aquesta fita”, expliquen des d’Andorra Recerca + Innovació.

La llavor del projecte va començar a germinar el 2004 amb la visita dels coordinadors de la xarxa de seguiment de papallones de Catalunya (CBMS). La maquinària es va posar en funcionament, i després d’un parell d’anys de formació i seguint una metodologia específica original del Regne Unit, es van dissenyar els primers itineraris fixos d’observació de papallones a Andorra. Aquests es van instaurar a Sorteny, a la zona del Comapedrosa, involucrant així els guies dels parcs naturals, i a la zona de la vall d’Enclar. Durant els anys posteriors s’han anat incorporant de forma progressiva nous itineraris a les zones de Fontaneda, al rec del Solà, a la vall del Riu, a la vall del Madriu, a la zona dels Pessons, a les Bordes d’Envalira i darrerament a la zona del Serrat.