El delicte d’un urbà enfronta Sant Julià, la justícia i l’APDA

L’intent del comú de Sant Julià de Lòria d’obrir un expedient sancionador a un agent de circulació, que va ser condemnat per robar ampolles de whisky d’un comerç d’Andorra la Vella per valor de 3.000 euros, s’està convertint en una disputa amb diversos protagonistes a l’entorn de la confidencialitat de les dades i si la llei permet o no sancionar un urbà per un fet que va succeir fora de l’horari de servei.