La nova llei del turisme no fixarà topalls en l’entrada de visitants al Principat

La llei del turisme no es planteja aplicar restriccions sobre el model actual, però sí que aspira a modificar-lo i millorar-lo. L’objectiu del text, tal com va explicar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, és que “no sigui restrictiu, ja que seran els estudis de càrrega els que ens diran si calen límits, sinó que la llei ha de ser un paraigua global que estableixi el marc sobre què ha de ser el turisme”.

Torres va remarcar que el contingut de la llei se centrarà en aspectes com ara la sostenibilitat i la formació, amb l’objectiu de reforçar el sector i buscar un equilibri de convivència entre residents i visitants, així com mecanismes per desestacionalitzar l’afluència turística i millorar la qualitat de l’oferta. En aquest sentit, La nova llei potenciarà encara més l’esforç per atraure visitants amb un poder adquisitiu més alt i reforçar el servei global. Torres va incidir en el fet que la formació serà un punt clau de la llei, ja que és una part essencial per optimitzar l’experiència turística i donar reconeixement als professionals del sector, va explicar el ministre.

La nova legislació s’està treballant conjuntament amb els experts escollits per ONU Turisme, que aquesta setmana van tenir 27 reunions amb agents públics i privats per detectar les principals necessitats del sector. José Carlos Ferrer, expert en sostenibilitat, va remarcar que per perfilar la llei es “prenen en consideració les opinions de més de 90 persones del sector, que serveixen per desenvolupar un model més sostenible”. A més, Ferrer va reiterar que l’objectiu no és aplicar restriccions, sinó que es busca “millorar i transformar la proposta per augmentar l’impacte positiu i reduir el negatiu”, tal com havia explicat Torres.

Verónica Pinilla, senior project specialist d’ONU Turisme, també va apuntar la formació dels treballadors com un dels reptes que cal afrontar juntament amb la sostenibilitat i la competitivitat. Per fer-ho, Pinilla va destacar que Andorra és un “país únic amb una gran bellesa i qualitat humana molt important” amb el qual estan treballant per oferir un model sobre el qual aplicar totes les especificitats del territori.

Javier Melgosa, expert en dret turístic de la Universitat de Salamanca, va remarcar que la llei no ha de ser una barrera per al sector, sinó una eina per consolidar el model turístic andorrà de cara al futur. I va considerar fonamental incloure aspectes com ara la digitalització, la formació i la competitivitat per garantir un turisme modern i sostenible.

El calendari previst perquè la llei entri en vigor és durant la tardor, segons va dir Torres, que va avançar que a la primavera estarà enllestit el primer esborrany.