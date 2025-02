Quatre parets per 900 euros

La crisi de l’habitatge que sacseja el Principat està fent augmentar la quantitat de persones que opten per compartir pis o llogar habitacions en habitatges on ja es troben vivint altres persones residents. Els àmbits on més està creixent aquesta tendència és als que involucren a treballadors temporers del sector serveis i del món de la construcció i activitats derivades. En diversos portals d’internet s’està arribant a oferir habitacions per a lloguer amb preus que van des dels 450 euros mensuals fins als 900 euros si aquestes disposen de bany privat. Totes elles tenen condicions similars, com el dret a utilitzar la cuina o altres zones comunes. A més a més, existeix un circuit de lloguer que funciona a través del boca-orella entre aquests col·lectius, que són sovint la solució, almenys temporal, que troben molts.

El psicòleg Sergi Garijo adverteix que la precarietat residencial pot tenir conseqüències negatives en la salut mental de les persones afectades. “La inseguretat residencial i la manca d’espai personal poden generar estrès, ansietat i una sensació de vulnerabilitat constant”, afirma Garijo. Aquesta situació pot afectar el benestar emocional i la qualitat de vida dels individus, especialment aquells que es veuen obligats a compartir espais reduïts amb gent, que sovint són desconeguts.

EL ‘COLIVING’

El coliving és una modalitat d’habitatge compartit en què diverses persones viuen en un mateix espai amb serveis i zones comunes, combinant privacitat amb una experiència de comunitat. Aquesta fórmula, molt popular entre joves professionals, emprenedors digitals i nòmades digitals, es caracteritza per oferir habitatges totalment equipats amb habitacions privades (sovint amb bany propi) i àrees compartides com cuines, sales d’estar, espais de coworking o gimnasos.

A diferència del simple lloguer d’habitacions, el ‘coliving’ inclou sovint serveis com neteja, wifi d’alta velocitat, subministraments i activitats per fomentar la interacció entre els residents. És una opció que ha guanyat força entre el col·lectiu de creadors de contingut, com youtubers i influenciadors que han arribat els darrers anys al país. Són força els que lloguen cases grans o xalets que comparteixen amb un grup d’amics o col·legues, creant així espais col·laboratius que els permeten reduir despeses i fomentar la creativitat conjunta.

UNA TENDÈNCIA GLOBAL

Aquesta problemàtica no s’està donant de manera única al país, sinó que és una tendència global. Ciutats com Barcelona i Madrid han experimentat un increment notable en el preu del lloguer d’habitacions a causa de l’augment de la demanda i les dificultats per accedir a un habitatge complet. Segons un informe de Fotocasa, el preu mitjà del lloguer d’una habitació ha superat per primera vegada els 500 euros a Espanya, amb increments de fins al 14% en un any. Aquest fenomen es deu, en part, a les regulacions sobre el lloguer de pisos complets, que han portat molts propietaris a optar per llogar per habitacions, on la normativa és menys restrictiva. En Barcelona, el 53% de l’oferta de lloguer ja correspon a habitacions, mentre que a Madrid aquest percentatge se situa en el 36%.