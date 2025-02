L'aparcament del l'Església tanca del 24 al 28 de febrer

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aparcament de l'Església d'Escaldes restarà tancat des del 24 al 28 de febrer per fer petits treballs a l'interior, segons informa el comú. La corporació recorda que ja s'havia anunciat que la instal·lació no estaria operativa durant uns dies per acabar les feines interiors que havien quedat pendents quan es va avançar l'obertura de manera provisional.

La instal·lació reobrirà amb les 100 places operatives i el comú remarca que es pot fer servir la targeta AD+ en el pàrquing sempre que s'hagi activat anteriorment. L'operació s'ha de fer a l'aparcament de Caldea i permet gaudir de descomptes amb la primera hora gratuïta i tarifes de 0,30 euros per fracció de quinze minuts.