El Govern inclourà ajuts per a la implantació de la IA a les empreses

El Govern inclourà una línia d’ajuts per a la implantació de la intel·ligència artificial, en el programa de digitalització d’empreses. Així ho va confirmar el secretari d’Estat de Transició Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en la Cimera per a l’acció sobre la IA, celebrada a París. D’aquesta manera, va assenyalar Rossell, es fomentarà la productivitat i la competitivitat del teixit empresarial del Principat. “La participació andorrana referma l’estratègia del país per avançar en el camí cap a una digitalització responsable, que combina innovació, sostenibilitat i respecte pels drets humans”, va subratllar.

L’estratègia de transformació digital “s’alinea amb el contingut de la cimera”, que aborda elements per impulsar la innovació tecnològica i que promou l’ús de la IA.