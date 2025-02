Bonell entrega nou premis a la 37a edició del Concurs de contes de Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Bonell ha entregat aquest dimecres els premis corresponents a la 37a edició del Concurs de contes de Nadal. La ministra de cultura n'ha entregat un total de nou, comptant guanyadors i finalistes. En la categoria d'adults la guanyadora ha estat Mònica Fresno pel conte 'El meu Nord', i la finalista ha sigut Anna Carrera amb 'Llum a la Vall', En la categoria juvenil, 'Obre els Ulls' d'Aran Esquerré ha sigut la guanyadora, i Inés Lopes ha estat finalista amb 'Un Nadal inesperat'.

En la categoria infantil el primer premi se l'ha endut Abril Marquina amb 'Una feina inesperada', i Blanca Jover ha quedat finalista pel conte 'La història de Nadal'. Per últim, en la categoria d'alevins, 'El Tió que no sabia cagar' de Quim Lopez ha estat el guanyador, i com a finalistes ex-aequo Blanca Sala amb 'La familia del tió', i Víctor Boronat per 'El Nadal perdut de Costa Perduda'. Els guanyadors s'han endut un val de viatge a escollir valorat en 250 euros a les categories aleví i infantil, 500 euros a per la categoria juvenil i 1.000 euros per la categoria d'adults. Els finalistes han rebut un val de compra de llibres per 250 euros, i els ex-aequo per valor de 125.

Molné s'ha mostrat satisfeta per la gran rebuda del concurs, que va rebre 146 originals, "el fet que el Nadal sigui un tema tan arrelat a la nostra cultura i tradició explica, en bona mesura, l’èxit de la convocatòria", ha assenyalat.