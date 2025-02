Andbank ven la seva participació a Columbus de Mèxic a Finamex

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andbank ha anunciat la venda de la totalitat de la seva participació a Columbus de Mèxic a Finamex, un dels principals gestors de patrimonis del país. L'operació està subjecta a les autoritzacions reguladores pertinents. Amb aquesta transacció, el Grup Andbank eleva la seva solvència per sobre del 17 per cent, i millora la seva eficiència operativa, explica l'entitat. Aquesta decisió permetrà al grup redirigir els seus recursos i esforços cap a mercats on la marca Andbank posseeix més avantatges competitius com ara Espanya i Andorra. L'entitat explica que el seu objectiu és consolidar-se com un dels principals actors de la banca privada als països en els quals opera, amb especial focus a Europa.