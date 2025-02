Controlada amb 640 cartons de tabac de contraban a Lozère

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La gendarmeria francesa va detenir divendres a la nit a una dona de 45 anys amb 640 cartons de tabac de contraban comprats a Andorra, segons apunta el mitjà francès 'Midi Libre'. La dona, d'origen guinea, circulava per l'A75 en direcció nord quan un control de la gendarmeria la va aturar a l'altura del departament de Lozère, i quan van registrar el cotxe van interceptar els 640 cartons. La contrabandista, que anava acompanyada d'un home, ja estava sota la lupa policial, per aquest motiu els agents van rastrejar el vehicle mitjançant un geolocalitzador i van poder enxampar-la amb el tabac de contraban. Segons apunta el mitjà francès, la dona, resident a Toulouse, viatjava una vegada a la setmana al Principat per introduir tabac de contraban a França, i ho va estar fent durant dos anys.