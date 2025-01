Estrasburg vota demà la jutge andorrana del TEDH

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Estrasburg votarà demà la jutge andorrana del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Ho farà durant la sessió plenària d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) i entre els noms proposats per Govern de cara a aquest nou intent hi ha el de Saïda El Boudouhi, Canòlich Mingorance -a priori qui més opcions té- i Patrícia Quillac. El 2023 Govern va obrir un primer termini inicial per a la selecció de les candidates que substituirien el jutge Pere Pastor, que va acabar el seu mandat el passat 31 d’octubre. En les dues primeres convocatòries no es van assolir el mínim de tres sol·licitants i a la tercera es va rebutjar en el segon filtre –en què, després d’acceptar la presentació dels aspirants, els avaluadors han de verificar els coneixements dels candidats andorrans i, segons la informació a què va tenir accés el Diari, un no havia superat les exigències–.