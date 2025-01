El comerç total de béns i serveis creix un 10,7% el 2023

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El valor de les exportacions, en termes reals, per l'any 2023, va augmentar un 10,7%, mentre que el de les importacions va créixer un 8,4%, el que representa que en conjunt, el comerç total de béns i serveis ascendeix un 10,7%. La diferència entre el valor de les exportacions i importacions ha generat un superàvit exterior a preus corrents de 418,7 milions d’euros més, un increment del 48,9% respecte a l’any passat, xifra molt superior a la dels anys anteriors impulsada per l’increment dels ingressos del sector turístic i serveis. Pel que fa a l’evolució del comerç exterior a preus constants, és a dir, un cop eliminat l’efecte preus, s’observa un increment de les exportacions del 6,1%, les importacions han crescut un 2% i, en termes generals, el comerç s’ha incrementat un 4,2% durant l’any 2023. Finalment, el saldo de la balança comercial a preus constants per a l’any 2023 ha obtingut un superàvit de 345,8 milions d’euros, un increment del 40% respecte a l’any anterior.

El rendiment de les exportacions a preus constants, és a dir, un cop eliminat l’efecte preus, calcula la diferència entre la taxa de creixement de les exportacions i la taxa de creixement de les importacions procedents de la resta del món. En el cas d’Andorra, aquesta ràtio reflecteix una millora de la taxa de creixement de les exportacions respecte a les importacions en termes constants. L’any 2023 el rendiment s'ha incrementat un 4,1%, l’excel·lent moment que viu el sector turístic, amb el nombre de visitants marcant màxims històrics ha impulsat les exportacions de serveis molt per sobre de l’increment que han tingut les importacions. Els anys 2022, 2021 i 2020 les variacions han estat del -2,1%, un +8,2% i un -5,9%, respectivament.

La balança comercial normalitzada és el resultat entre el saldo de la balança comercial (valor total de les exportacions menys el valor total de les importacions), dividit per la suma del comerç total. En el cas d’Andorra, el valor positiu d’aquesta ràtio va en consonància amb el superàvit comercial que mostren els altres indicadors. Es tradueix en un superàvit del sector exterior per a l’any 2023 del 7,7% respecte del comerç internacional total de béns i serveis, xifra que supera lleugerament les dades prepandèmiques.

El valor de les importacions i exportacions respecte del PIB representa un 83,7% i un 71,8%, respectivament, per a l’any 2023. En els anys 2022, 2021 i 2020, el percentatge d’exportacions va representar un 80,9%, un 73,6% i un 63,7%, i en el mateix període el percentatge d’importacions va ascendir a un 72,2%, un 64,5% i un 59,7%, respectivament.

D'altra banda, l’índex d’obertura econòmica mesura el grau d’obertura d’un país, considerant el seu comerç exterior en relació amb el conjunt de la seva activitat econòmica global. En el cas d’Andorra, l’índex d’obertura econòmica mostra una clara dependència de l’exterior, on el volum d’exportacions i importacions de l’economia és superior a la producció global del país. Aquest percentatge l’any 2023 se situa en un 155,5%, xifra superior a la dels anys 2022 (153,1%) i 2021 (138%).

Durant el 2023, el pes de la balança comercial de béns i serveis respecte del PIB ha representat un saldo positiu del 12%. Aquesta dada ha millorat respecte al 2022 (8,8%) i al 2021 (9,1%). Aquesta ràtio quantifica com n’és d’important la balança comercial (superàvit o dèficit) respecte del producte interior brut d’una economia. Respecte a la inversió estrangera directa, s'observa que el Principat ha estat un país netament receptor d'inversio. Durant l’any 2023 la xifra va superar lleugerament els cinquanta milions d’euros, dada que equival a l'1,4% del PIB, valors inferiors als dels exercicis anterior.

El comerç exterior per càpita és la relació de les exportacions o importacions totals de béns i serveis respecte del conjunt total de la població. S’observa que cada any el valor de les exportacions per habitant ha estat superior a les necessitats de béns i serveis del país, dada que també es reflecteix en el superàvit de la balança comercial del país. Els increments del valor el 2023 de les exportacions i de les importacions han permès assolir els valors per càpita més elevats de la sèrie, amb un valor de 34.436 euros per persona les exportacions i de 29.516 euros les importacions. En els últims cinc anys ambdues variables han experimentat un increment significatiu situant les exportacions per càpita amb un increment del 28% respecte a l’any 2019. En el mateix període les importacions per càpita han crescut un 26%.