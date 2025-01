El comú delimitarà els usos de tots els camins de la parròquia

El comú de Sant Julià de Lòria inventarià tots els camins de la parròquia, n’avaluarà l’estat i en delimitarà els usos en aquest mandat. Segons va explicar el cònsol major, Cerni Cairat, en declaracions al Diari aquestes tasques es desenvoluparan en el si de la taula de treball de camins, en què tindran representació els aficionats al motor, les entitats esportives que organitzen curses de muntanya i els departaments comunals de serveis generals, medi ambient i turisme.

“Ja n’hi ha, d’espais [per a la pràctica del trial], però no estan ben delimitats i regulats” Cerni Cairat, Cònsol major

L’objectiu principal de la taula de treball serà “ordenar millor els usos” dels camins. “Posant-nos d’acord entre tots, haurem de dicidir, per exemple, si en aquest camí s’hi pot passar tot l’any o només durant una època contreta o bé si hi podran passar motos de trail i gent a peu o no”, va assenyalar el mandatari.

Paral·lelament, també haurà de definir les zones per a la pràctica exclusiva del trial amb moto. “Ja n’hi ha, d’espais per als professionals o aficionats al trial, però no estan ben delimitats i regulats. En aquestes zones concretes podran entrenar-se amb la tranquil·litat de saber que no estan molestant a ningú. Així, l’impacte de l’activitat també estarà més limitat i controlat”, va detallar el cònsol.

PREU D’ACCÉS

D’altra banda, cal recordar que el comú ha apujat l’abonament anual per accedir amb vehicle motoritzat a les zones de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres de cinc a 35 euros. La modificació de l’ordinació tributària, aprovada fa unes setmanes en consell de comú, va publicar-se aquesta setmana al BOPA. L’autorització dona dret a accés a un sol vehicle amb matrícula andorrana. Els ramaders nacionals i els d’Arcavell i Bescaran que tenen zones de pastura en territori lauredià hi podran continuar accedint lliurement.

Fins al desembre del 2022 l’accés a aquestes zones era lliure. En aquell moment el comú va aprovar establir un preu de 25 euros al dia per vehicle motoritzat estranger i un abonament anual per als vehicles andorrans de cinc euros anuals per entrar als espais protegits. Des del juny de 2024 tots els camins estan vetats als vehicles amb matrícula estrangera o llogats. Les mesures volen reduir l’impacte ambiental del trànsit rodat i sufragar una part del cost de manteniment i vigilància dels camins.

EL PROJECTE

1 INVENTARI DELS CAMINS DE LA PARRÒQUIA

La taula de treball de camins inventariarà els camins, n’avaluarà l’estat i en delimitarà els usos. Hi participaran els aficionats al motor i les entitats esportives.

2 ZONES D'ÚS EXCLUSIU PER AL TRIAL

Una de les tasques de la taula de treball serà definir zones d’ús exclusiu per al trial de moto, que actualment no estan ben delimitades i regulades.

3 INCREMENT DEL PREU DE L'ABONAMENT

El preu de l’abonament per accedir al Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres s’ha apujat de cinc a 35 euros.