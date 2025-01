Marticella inicia nova etapa com a director adjunt d’Altiservice

Josep Marticella, que fins fa pocs mesos era el director general d’EMAP, l’empresa responsable de Pal Arinsal, ha iniciat una nova etapa professional com a director adjunt d’Altiservice. Aquesta empresa gestiona dues de les estacions d’esquí més importants del Pirineu francès: Saint-Lary, amb 105 quilòmetres de pistes, i Font-Romeu Pyrénées 2000, una de les que més ha crescut en vendes de forfets després de la pandèmia.

El canvi es produeix després que, a l’abril del 2024, Marticella anunciés la seva sortida de Pal Arinsal. El seu darrer dia al capdavant d’EMAP va ser el 30 de setembre, posant fi a gairebé 11 anys vinculats a l’estació, set dels quals com a director general. La seva trajectòria inclou l’etapa clau de la compra d’EMAP per part d’ENSISA, un moviment que va culminar amb la creació de SETAP365, l’empresa que unifica la gestió de les estacions de Pal Arinsal, Soldeu i el Tarter. Aquesta reestructuració, que va duplicar el lideratge de Marticella amb el de David Hidalgo, va motivar l’executiu a explorar noves oportunitats.

Amb Altiservice, Marticella s’incorpora a una companyia que no només lidera la gestió d’estacions com Saint-Lary i Font-Romeu, sinó que també controla el Téléo, el telefèric urbà de Toulouse. L’empresa es troba en plena fase d’inversió i modernització. A Saint-Lary, l’aposta per la innovació l’ha consolidat com la major estació del Pirineu francès. Paral·lelament, Font-Romeu avança en un ambiciós pla de desestacionalització, que inclou la recent instal·lació d’un telecabina, un telesilla i un Alpine Coaster que s’estrenarà aquest estiu.

Altiservice té una trajectòria sòlida en el sector, tot i que en els darrers anys ha concentrat els seus esforços en aquestes dues estacions. Anys enrere, també gestionava altres dominis com Artouste, Superbagnères o Gavarnie, però va cedir-los a empreses locals per centrar-se en el desenvolupament de Saint-Lary i Font-Romeu. Economista de formació, Marticella aporta a Altiservice més d’una dècada d’experiència.