El ‘youtuber’ Plex signarà unes noves sabates per a la botiga d’Escaldes

El youtuber YosoyPlex anuncia que enviarà un nou exemplar de les sabates Air Force One signades a la botiga Limited d’Escaldes-Engordany. Una acció que neix en resposta al robatori patit per l’establiment el passat dia 27 de desembre on, tal com ha explicat al Diari un dels treballadors de l’establiment, “una parella de francesos van aprofitar que el dependent estava ocupat per robar les que estaven exposades”. Des del negoci van destacar “la solidaritat de l’influencer” davant d’aquests fets, ja que “les sabates no és que tinguessin un gran valor econòmic, sinó que eren importants per a nosaltres simbòlicament i sentimental”.