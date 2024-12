Espanya diu que el català no és obligatori per a les convocatòries de docent a Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha precisat que les convocatòries de places per a docents a Andorra valoren positivament el català, però no l'estableixen com a requisit obligatori basat en el conveni bilateral firmat entre Andorra i Espanya en matèria educativa firmat el 23 de desembre del 2004.

Així ho va manifestar l'executiu en una resposta parlamentària registrada al Congrés dels Diputats al ser preguntat per Esquerra Republicana sobre els motius pels quals no es demana el coneixement del català per a les places de docent a Andorra, quan és l'única llengua oficial del país.

La resposta del govern va ser que la convocatòria per a cobrir places docents al país "està dissenyada per atendre la demanda de les diferents famílies que escullen que els seus fills cursin estudis seguint el currículum espanyol i sent el castellà la llengua vehicular".