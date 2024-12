Escaldes prepara una exposició per als pioners del comerç

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes prepara una exposició per retre homenatge als pioners del comerç entre els anys 1930 i 1978. La iniciativa, segons informa l'administració, té per objectiu fer un recorregut per un dels pilars econòmics clau per situar la parròquia com una destinació turística atractiva. El projecte és una continuïtat de l'exposició 'Les Escaldes: pioners de l'hoteleria 1900-1960'.

Joan Peruga, historiador, professor i escriptor ha estat l'encarregat de fer el projecte destaca que "tenim muntanyes que a l'hivern es cobreixen de neu, boscos habitats per fauna salvatge, llacs d’aigües transparents on

s'emmirallen els núvols, capelles romàniques de pedres venerables, valls que mantenen l'harmonia de la natura amb les activitats humanes i que han merescut el reconeixement de la UNESCO... però molts visitants recorden Escaldes pels carrers plens de botigues on, durant generacions, van fer realitat els seus somnis. És l’altre patrimoni que hem de conservar i potenciar".