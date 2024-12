El parc d’habitatge públic tindrà 68 pisos abans de final d’any

El Govern ha anunciat que, abans que acabi l’any, el parc públic d’habitatge d’Andorra tindrà un total de 68 pisos disponibles per a les persones inscrites al registre de demanda. Així ho va explicar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant una roda de premsa en què va destacar els esforços de l’executiu per ampliar les opcions d’accés a un habitatge assequible.

Els primers habitatges ja han entrat en oferta, com els quatre pisos ubicats a Sant Julià de Lòria, destinats a famílies que necessiten una tipologia de tres habitacions. Amb un preu de lloguer de 718 euros mensuals per 81 metres quadrats, sis famílies s’hi han mostrat interessades. La ministra va avançar que les primeres llars podrien estar ocupades passat Reis.

Un dels projectes destacats és l’edifici Tobira 11, amb 27 pisos de diferents tipologies, entre els quals hi ha 13 apartaments d’una habitació, 13 de dues i un de tres, amb un preu de lloguer que oscil·la entre els 495 i els 916 euros al mes. Aquests habitatges, que tenen un cost de 10,42 euros per metre quadrat, seran gestionats per l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH). El concurs per optar-hi es publicarà la setmana vinent al BOPA i els primers inquilins podrien accedir-hi a final de gener.

D’altra banda, l’edifici de Sant Joan de Caselles també ha de sumar 27 pisos més al parc públic. La cèdula d’habitabilitat ja ha estat emesa i el Govern preveu que el concurs s’obri en un termini de dues a tres setmanes. Amb preus que oscil·len entre els 301 i els 768 euros mensuals, aquesta promoció ha d’acollir llogaters de tipologies diverses, incloent-hi persones soles, parelles i petites famílies.

El carrer Roureda de Sansa, amb un total de catorze nous pisos que han de ser entregats abans de final d’any, ha de suposar un altre pas endavant en aquesta ampliació del parc públic. A més, s’espera que al gener ja es compti amb la cèdula d’habitabilitat. Marsol va avançar que la Font de Ferro aportaria 17 habitatges més ben aviat, mentre que l’estiu del 2024 s’hi han d’incorporar 70 pisos d’Arinsal i els de René Baluard, sumant un total de 90 nous habitatges.

La ministra també va anunciar que el 23 de desembre es licitarà el concurs per iniciar les obres als edificis del coll d’Ordino, amb previsió d’estar enllestits el 2026. Paral·lelament, s’estan impulsant altres projectes, com ara els de Borda Nova 2, l’avinguda del Pessebre a Escaldes, el Cedre i habitatges específics per a persones grans a Sant Julià de Lòria.

El registre de demanda d’habitatge públic, que comptava amb setanta persones inscrites, ha permès obtenir dades per adaptar millor les condicions d’accés. Marsol va destacar que es treballa per flexibilitzar els criteris, especialment per facilitar l’entrada a persones jubilades amb pensions baixes, dones vídues amb ingressos limitats i altres col·lectius vulnerables: “Hi ha persones amb jubilacions no gaire importants i moltes dones viudes amb pensions molt justes.”

La ministra d’Habitatge també va reconèixer la necessitat d’ajustar requisits, com ara els cinc anys de residència o el percentatge mínim d’ingressos destinats al lloguer, que deixa fora moltes sol·licituds. “Progressivament, s’aniran introduint canvis per garantir que el parc públic arribi a tothom que realment ho necessita”, va assegurar.

En relació amb l’impacte que podria tenir el final de les pròrrogues de lloguer el 2027, Marsol va afirmar que el Govern ja s’està anticipant per evitar un efecte negatiu. Amb l’objectiu de tenir entre 450 i 500 habitatges públics en els pròxims anys i l’aplicació de la llei òmnibus per mobilitzar pisos buits, la ministra es va mostrar confiada que “les mesures actuals permetran evitar una crisi com la que hauria pogut passar fa dos o tres anys”.