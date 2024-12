Govern actualitza els preus dels museus, monuments i sales d'exposicions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat l'actualització dels preus públics i les gratuïtats de les entrades dels museus, monuments i sales d'exposicions que depenen del ministeri de Cultura. Una modificació que inclou canvis tarifaris com la gratuïtat de les entrades els dimecres, o el primer i tercer dissabte de cada mes, per a residents, i l'eliminació de productes com la demostració del martinet de la Farga Rossell, o les tarifes del Museu Postat, que ara és un museu digital. Les tarifes es publicaran al BOPA.