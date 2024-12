La Fundació Meritxell exposa la dificultat per cobrir places de logopèdia i terapeutes ocupacionals

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La directora general de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Celine Mandicó, ha exposat als mitjans aquest matí la dificultat per cobrir places d’especialistes. La cobertura més complicada afecta les places de logopedes, fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals. “Ens estem trobant amb dificultats per cobrir places d’especialistes. A poc a poc anem cobrint places, però ens queda cobrir un parell encara. Quant a atenció directa, però, no detectem una rotació important. Estem d’acord, això sí, en el fet que si les condicions laborals i els salaris fossin els òptims podríem fidelitzar més el personal de la fundació”, ha indicat Mandicó.

La Fundació Meritxell ha rebut aquest matí la visita del cap de Govern i els ministres d’Educació i Afers Socials per mantenir una trobada amb l’equip i els usuaris del centre de Xeridell. Com cada any, l'executiu ha obsequiat la fundació amb un regal: en aquest cas ha estat un dispositiu portàtil per a teràpia d'ultrasons (Globus Medisound 3000), utilitzat per tractar inflamacions musculars, tendinopaties i altres problemes múscul-esquelètics. Funciona amb gel conductor per facilitar la transmissió de les ones ultrasòniques i és eficaç per estimular la regeneració dels teixits i alleujar el dolor.