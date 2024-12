Cinquè dia de recerca sense èxit dels excursionistes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La gendarmeria francesa va finalitzar ahir sense èxit el cinquè dia de recerca dels dos excursionistes catalans desapareguts a l’Arieja. S’hi han desplaçat deu gendarmes, sis dels quals van accedir amb helicòpter al cim del Rulhe i van fer el descens a peu per seguir una de les rutes que haurien pogut fer els excursionistes. També van ajudar els bombers d’Andorra amb un helicòpter. Amb aquesta ruta, ja han recorregut tots els camins possibles de la zona. Per això, la gendarmeria informa que, a partir d’ara, només farà la cerca per aire amb helicòpter, i a partir d’ara pot ser que la recerca no sigui diària.