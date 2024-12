Campanya de Nadal contra la conducció sota els afectes de l'alcohol i les drogues

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha engegat la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, on es duran a terme diversos controls al conjunt del Principat. El cos de seguretat recorda que "són dies de dinars i sopars abundants i la millor notícia sempre és un 0,0" tot remarcant que "si has consumit, no condueixis. Busca alternatives".