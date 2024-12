Air Nostrum cancel·la els vols d'avui a l'aeroport Andorra-la Seu per "raons tècniques"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia aèria Air Nostrum, que opera els vols des de Madrid i Palma fins a l'aeroport d'Andorra-la Seu, ha cancel·lat avui tots els vols que havien d'aterrar i sortir des de la Seu per "raons tècniques" segons ha informat la companyia. El vol de Palma, que havia d'aterrar a les 10.10 hores del matí ha estat cancel·lat, fet que ha provocat que l'avió que havia de fer el trajecte a la inversa no estigués a la Seu i obligués a cancel·lar el vol de tornada. El mateix fet ha passat amb el vol provinent de Madrid. "A les 11.50 hores ens han enviat un correu dient que el vol estava cancel·lat per raons tècniques", explica una afectada que havia de sortir amb el vol de les 14.45 hores des de Madrid.

Air Nostrum ha explicat que els passatgers han estat reubicats. Els que volaven des de Palma s'han desviat a l'aeroport de Lleida Alguaire, i amb autobús fins a la Seu, mentre que els usuaris que feien el vol a Madrid han estat reubicats a l'aeroport de Barcelona, i el trajecte fins al Pirineu el faran amb autobús, posat per la companyia. "Després d'esperar dues hores a la cua d'atenció al client a l'aeroport de Madrid Barajas, i prèvia trucada a la companyia que m'ha dit que marxés a casa perquè no posarien cap vol més, m'han informat que ens reubicaven al vol que surt de Madrid a les 7.05 hores de la tarda i que arriba a Barcelona a les 20.20 hores", relata la damnificada. Un vol que es realitza diàriament amb aquesta ruta i que avui sortirà amb 25 minuts de retard.