Cues de sortida cap a Espanya des d'Andorra la Vella

La sortida de turistes per la frontera del riu Runer està provocant un important col·lapse de trànsit. Mobilitat ha informat que les retencions s'estenen des de la duana amb Espanya fins al centre de la capital i els vehicles fan cua per tota la General 1, a Sant Julià, a Santa Coloma i per les avingudes Salou i Tarragona de la capital.

El Principat ha rebut des de dijous passat milers de turistes per la celebració del pont de la Puríssima i avui l'únic punt de sortida és la frontera amb Espanya pel tancament de la del Pas de la Casa que va decretar ahir França pel temporal de neu i vent.