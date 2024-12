Equipaments per passar el port d'Envalira

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les previsions comencen a complir-se i la neu cau ja a les zones altes del Principat. Mobilitat ha activat la fase groga a la General 2 al port d'Envalira el que fa obligatori l'ús d'equipaments per circular per aquest tram de la xarxa viària. Les imatges de les càmeres de Mobilitat mostren que ja està nevant pel port, tot i que encara no hi ha neu a la carretera.

La fase groga s'ha activat en un moment de trànsit intens en direcció al Pas de la Casa per la marxa de visitants alertats per l'anunci de França de tancament de la frontera a partir de les 15 hores pel temporal.

Les càmeres de Grandvalira mostren com neva al Pas de la Casa des d'abans de les dotze del migdia, quan la temperatura s'ha començat a situar en valors negatius. Les precipitacions de neu s'estan registrant a Soldeu, Canillo, el Tarter, Encamp des de primera hora de la tarda a les cotes altes. I de manera testimonial neva a la parròquia d'Ordino i a les zones més elevades de la Massana.

Meteorologia ha informat passades les 13 hores que la cota de neu va baixant i se situa en uns 2.200 metres, amb la previsió que sigui descendint i es mantingui de manera intermitent". El servei destaca que "quan es faci fosc les precipitacions s'intensificaran, es generalitzaran i la neu afectarà totes les cotes", en les publicacions a les xarxes socials. Les precipitacions a la resta del Principat són de pluja.