Tor es reuneix amb l'administradora de l'OIF, Caroline St. Hilaire

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, s'ha reunit aquest matí amb l'administradora de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), Caroline St. Hilaire. Una visita que s'emmarca dins la celebració del 20è aniversari de l'adhesió del Principat a l'OIF, que es commemora el 26 de novembre. Durant la trobada "s'han tractat diversos temes d'interès", i la ministra ha mostrat el compromís d'Andorra per treballar "braç a braç" amb l'OIF. Tor també ha destacat el programa sobre igualtat de gènere 'La Francophonie avec elles', en el qual Andorra ha contribuït i en el projecte de l'OIF sobre turisme sostenible.

Un altre dels temes remarcables és la participació del Principat al programa de formació de diplomàtics, de fet, gràcies a aquesta col·laboració el cos diplomàtic andorrà rebrà una formació per part de l'OIF, el 18 de desembre. St.Hilaire "s'ha mostrat molt satisfeta per la visita" i ha conegut el sistema educatiu "amb el plurilingüisme com a bandera". L'administradora de l'OIF també s'ha reunit amb el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Badina, amb el secretari d'Estat de Transformació Digital, Marc Rosssel, i amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell.