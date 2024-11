“El sou del policia no és suficient per la responsabilitat que té”

Ha arribat a l’edat de jubilació i ha optat per seguir al capdavant d’una professió que l’apassiona. El seu avi va formar part dels primers policies del país. Demana més per treballar millor.

A la darrera festivitat de la patrona veu reivindicar més agents. Quina és la xifra ideal?

Reitero que hem d’arribar als 300 efectius policíacs.

“He complert els 60 i em van demanar que continués en el càrrec"

L’àrea de ciberdelinqüència? Això és un no parar.

Ara els efectius que tenim a delictes tecnològics són set persones, comptant el comandament.

La gent també és molt innocent i s’ho empassa tot?

Veuen un producte atractiu per guanyar diners fàcilment, i no s’ho pensen gaire, fan transferències, donen dades confidencials.

"El nivell de seguretat amb l'acord d'associació serà el mateix"

Ara hi ha això de la Coca-Cola quasi regalada…

I com moltes altres coses, en temes de criptomonedes, hi ha molta gent que s’enganxa. Els hi fan veure que n’inverteixen 100, i al cap d’una hora en tenen 200; n’inverteixen 200, i al cap d’una hora més en tenen 500, i això va creixent. La gent només veu els diners, no veu res més.

Té a veure la diversificació econòmica i l’arribada no només de youtubers, sinó d’entabanadors amb cursos de criptos?

No només és Andorra, perquè avui en dia, amb la facilitat que hi ha a nivell de xarxes, la persona pot estar a Andorra, com pot estar a Madrid, com pot estar a París o a l’Àfrica. I a partir d’aquí t’ofereixen cursos en línia.

I és possible actuar contra aquesta gent que no se sap on carai són?

Sí. De fet, estem treballant per poder-hi arribar, tant en la formació com en el material necessari.

És essencial el material tecnològic?

És un material molt costós, però necessari. Són molts diners i t’has d’assegurar que el que compres és l’eina que realment necessites.

És partidari de ser més restrictiu amb l’alcohol i més permissiu amb la droga com la marihuana?

Estic en contra de ser permissiu.

Fa la sensació que les agressions masclistes augmenten. És així?

No. Avui dia, amb les xarxes socials, també s’amplia molt més tot això. L’estadística demostra que no han augmentat. Podríem dir, fins i tot, del 2022 versus el 2023, que han baixat una mica. Però, vaja, animem totes aquestes dones a denunciar. Que no s’ho pensin.

Em sorprèn, perquè cada dia se’n coneixen casos.

Cal precisar que les detencions del 2023 han baixat respecte al 2022. No vol dir els casos. Moltes dones no denuncien.

Hi ha dones que es queixen del tracte rebut a la policia, que se senten incòmodes, incompreses…

A qualsevol persona que ve per denunciar un fet delictiu com aquest se l’escolta, se li agafa de seguida la denúncia. Si cal apartar-la del públic, es fa. De fet, ara farem reformes a la zona del públic, i encara estaran molt més aïllades. De seguida que es fa aquesta denúncia, se les deriva cap a Afers Socials. Al contrari, penso que els policies en som tots conscients.

La Batllia acostuma a delegar les investigacions a la policia, i això suposo que, si teniu pocs recursos, pot crear un embús.

Sí, és clar. Tots els oficis que arriben de la Batllia, evidentment, els hem d’investigar, i això crea embussos perquè són investigacions llargues, no són d’un dia, ni d’una setmana, sinó de fins i tot anys.

La Batllia podria fer la investigació sense delegar?

Suposo que sí, però, clar, ells ens oficien, perquè entenen que ho ha de fer la policia.

Va complir 60 anys el 5 de novembre i es podia jubilar. Continua com a càrrec de confiança o renovant cada any com diu la llei de la funció pública?

Fa dues setmanes em van demanar que seguís, i a partir d’aquí vaig reflexionar molt. Puc anar renovant el càrrec fins als 65.

Quin és el salari d’un policia novell?

Uns 1.700 euros nets.

S’hi ha d’afegir alguna cosa més, com nocturnitat o guàrdies?

Només dietes, en funció dels horaris, i les hores extres. Per la responsabilitat que té un policia, entenc que no és un salari suficient.

Hi ha policies, cinc concretament, que es van incorporar al cos i després el van deixar. És una pèrdua de diners i temps?

S’han fet esforços i s’han dedicat recursos per ensenyar-los, és cert, però per llei poden demanar aquesta excedència.

Si s’aprova l’acord amb Europa, segurament la policia tindrà més feina. Esteu preparats?

No necessàriament tindrem més feina. Podrem continuar fent els mateixos controls que ara, podrem seguir expulsant, fer denegacions d’entrada, i també foragitaments. Poc canviarà.

Em comentava l’estudi que està fent l’empresa externa per revisar les graelles. Ha fet alguna proposta?

D’econòmica, en concret, no vaig fer cap demanda, però sí que els hem fet veure que la feina de policia és molt delicada, complicada, necessita molta professionalitat, molta integritat i, a més a més, la llei ens obliga a viure a Andorra. Per tant, el policia no pot anar a buscar un pis de lloguer a la Seu. I també els hem fet veure que els preus dels lloguers estan com estan i que, aleshores, depèn de quin salari tens es fa difícil viure a Andorra.