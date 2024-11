La normativa del raonador no permetrà que impugni lleis al Constitucional

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una altra proposició de llei aprovada ahir va ser la relativa a la nova norma que regularà les funcions del raonador del ciutadà. Ester Molné, ministra d’Interior i Justícia, va destacar que la llei “millorarà de manera considerable la regulació del raonador”. Així mateix, i via esmena, va explicar la consellera de DA, Maria Martisella, s’ha suprimit la possibilitat per part del raonador d’impugnar davant del TC la constitucionalitat de les lleis, “per la simple raó que la Constitució -que és qui estableix la legitimitat activa per incoar aquests recursos-, no inclou el Raonador del Ciutadà”. Amb la nova llei aprovada ahir, s’amplia el mandat del raonador que passa a ser de set anys.