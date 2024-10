La fiscal carrega contra les injerències del raonador i de “partits polítics” en el cas del CBD

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La representant de l’acusació pública ha confirmat en l’informe final la petició de pena que demana per a l’acusat del cas del CBD. Per a la fiscalia es tracta d’un delicte de trafic en gran quantitat de cannabis; que no hi ha dubte de que es tractava de producte estupefaent i de que la seva destinació era el tràfic per la quanitat comissada (503 grams) i per la conducta del processat perquè duia el producte amagat i no va col·laborar mai amb la policia ni la justícia. Per això demana per al processat quatre anys de presó, dels quals dos ferms i deu anys d’expulsió del país. Però la fiscal ha acabat l’alegat deixant clar el malestar que ha causat al ministeri públic el ressò que ha tingut un cas que “no reverteix compleixitat”. Ha carregat contra la intervenció del raonador i de “partits politics” en un “afer judicialitzat”. “No és necessari que digui que la base de l’estat de dret é la separació de poders i que partits polítics opinin i fins i tot facin còpies barates del francès al català per fer un projecte de llei és inmiscuir-se i això al nostre entendre no s’ha de permetre” . Aquesta última apreciació és una referència clara a la proposició de llei elaborada per Andorra Endavant.

La defensa, al seu torn, s’ha reiterat en la petició d’absolució i ha demanat la llibertat immediata de l’acusat (a la qual s’ha oposat la fiscalia). L’argumentació de l’advocat és que no era producte estupefaent però, subsidiàriament, reclama que el tribunal apliqui l’article 15 del codi penal que contempla que la responsabilitat penal decau si l’acusat no es conscient que està cometent un fet il·lícit. I ho ha basat en el fet que el producte es venia en botigues del Principat i, per tant, considerava que era legal.

Però el lletrat també ha contestat les paraules de la fiscal en referència a les injerències del raonador i de partits polítics. L’ha acusat de fer política titllant la proposicio de llei d’Andorra Endavant de “còpia barata” i s’ha reservat l’opció de portar la qüestió al Consell Superior de la Justícia.