“Hi ha risc d’agreujar les desigualtats globals amb les revolucions biotecnològiques”

Magda Marquet és doctora en enginyeria bioquímica per la Universitat de Tolosa, investigadora i fundadora de diverses firmes exitoses en l’àmbit de la biotecnologia a San Diego, Califòrnia, on viu. Fa una setmana va rebre la medalla de l’UdA i va obrir l’any acadèmic amb una conferència sobre la biotecnologia.

Què va significar per a vostè rebre la medalla de l’UdA?

Un gran honor. Vaig apreciar molt conèixer la universitat, i veure tot el que fa pel país. És una universitat petita i jove, però crec que té moltíssim potencial. Sempre he pensat que l’educació es una àrea clau amb el poder de transformar la societat.

D’on li ve la passió per la ciència mèdica?

Aprendre ha estat important per a mi i, ja de petita, trobava la ciència apassionant. Estic convençuda que un element tràgic de la meva joventut, com va ser la mort prematura de la meva mare, em va donar la força de dedicar-me a la ciència mèdica amb un sentit d’urgència per trobar solucions a aquesta malaltia horrible que és el càncer.

Com es va sentir en adonar-se que no es podia desenvolupar professionalment al país?

Va presentar un gran conflicte per a mi. Què havia de fer? Tornar a casa, al meu país i renunciar a la meva vocació o marxar per perseguir la meva carrera científica? No hi ha resposta ideal a aquesta pregunta.

Va tenir més dificultats per obrir-se camí sent dona?

Francament, sí. Quan vaig començar la carrera, em vaig sentir discriminada més d’una vegada quan diversos ascensos que esperava van anar a homes. Era molt frustrant i enfuriant, però vaig continuar encara amb més motivació i tenacitat.

Defensa que la biotecnologia pot ajudar en els càncers i que la IA és un element a favor.

La biotecnologia d’avui dia està principalment basada en les dades i la IA permet analitzar aquestes dades amb molta més velocitat i precisió que el que podria fer un humà. Més específicament, la IA pot ser una eina poderosa en el diagnòstic precoç i la detecció, la classificació del tumor i la predicció de resposta al tractaments. També en el desenvolupament de nous fàrmacs molt més ràpidament. En una col·laboració recent amb la Universitat de Califòrnia a San Diego, hem iniciat un projecte que combina IA i informació genètica per desenvolupar una eina de programari que informa sobre els millors tractaments terapèutics per a pacients amb càncers molt agressius.

La medicina es podrà fer personalitzada?

Cap ésser humà és exactament igual a un altre. Per què tothom hauria de rebre el mateix tractament? La medicina personalitzada adapta els tractaments segons la composició genètica, l’entorn i l’estil de vida del pacient. Imagina prendre un medicament dissenyat específicament per a la teva genètica. Això ja està passant en el tractament del càncer, i en el futur podria convertir-se en la norma per a moltes malalties.

Com pot ajudar la biotecnologia a altres sectors?

En l’alimentació, per exemple, es pot crear carn, peix i formatges al laboratori de molta qualitat i bon sabor, sense diferència. El canvi climàtic pot ajudar a combatre’l utilitzant la biologia per crear solucions més netes i sostenibles reduint la nostra dependència dels combustibles fòssils. Pel que fa a les noves energies, es poden utilizar bactèries per fer combustibles alternatius al petroli utilitzant plantes o algues. La llista és llarga, crec que això dona una idea de les possibilitats.

Ha de construir una societat amb beneficis més equitatius?

Equitat i accés són molt importants. Les biotecnologies avançades han de ser accessibles per a tothom, no només per a aquells amb recursos econòmics. A mesura que la biotecnologia revoluciona la salut, l’agricultura i la gestió ambiental, hi ha el risc d’agreujar les desigualtats globals. Garantir que els beneficis de la biotecnologia es distribueixin de manera equitativa serà un repte important. L’incorporació de la IA, molt més eficient que els humans, podrà fer que totes aquestes inovacions siguin més econòmiques i accessibles.

Què li depara el futur? Té previst tornar a Andorra?

Més enllà de nous tractaments pel càncer amb la IA, ara mateix també estic treballant en projectes fascinants com el desenvolupament de vacunes ARN més segures i potents per la covid-19 o la grip. Andorra, però, sempre ha estat i està en el meu cor. Vinc amb la meva família almenys una vegada a l’any. Durant el meu recent viatge a l’UdA he notat molt entusiasme i dinamisme que encara no havia vist. Hi ha un nucli de gent molt qualificada que creu que desenvolupar biotecnologia a Andorra pot esdevenir una realitat. Penso que les coses estan evolucionant de manera positiva al país i si puc contribuir d’alguna manera serà un gran plaer.