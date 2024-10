Nit d’aurores boreals

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquells que hagin estat atents deuen haver vist com en diferents punts del país el cel estava tenyit de colors la nit de dijous a divendres. I és que diversos ciutadans han pogut captar imatges d’aurores boreals, que han tornat a fer acte de presència a Andorra per segona vegada aquest any. Les imatges s’han pogut captar des de diversos punts de les parròquies. El fenomen va provocar que per una estona el cel estigués tenyit d’un color rosat molt vistós.