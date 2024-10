Dia tapat a l'espera d'un diumenge assolellat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Principat es lleva amb un cel ple de núvols provocat per la pertorbació de l'oest de la Península, i amb temperatures mínimes que no superen els 8 graus a la capital. Al llarg dia, els núvols s'aniran compactant i a la tarda podrien deixar precipitacions febles i minses que poden afectar el conjunt del país, amb temperatures màximes de 8 graus al Pas o 16 a Andorra la Vella. Durant la nit, el cel s'anirà destapant progressivament, el que provocarà que demà sigui un dia assolellat i amb temperatures a l'alça, on les màximes s'enfilaran fins als 23 graus.

L'inici de la setmana vinent es preveu estable, amb més presència de núvols el dilluns, i un augment de les temperatures fins el dimecres, quan ens afectarà un front atlàntic que deixarà precipitacions arreu del país.