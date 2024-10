L'USDA i el PS critiquen la proposta de la CEA que la meitat dels treballadors visquin fora

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les idees que va compartir la CEA de seguir el model de Luxemburg i que el 50% dels treballadors vagin a viure fora del país ha provocat la reacció en contra de l'USDA i el PS. Unes declaracions on la patronal afirmava que el model de Luxemburg, on el 50% dels seus treballadors són transfronterers, podria ser un bon exemple a estudiar en el cas andorrà.

En aquest sentit, el secretari general de l'UsDA, Gabriel Ubach, ha lamentat que volen "el model de Luxemburg amb els sous de Burkina Faso" i que postures com aquesta allunyen les posicions a l'hora de negociar l'increment salarial.

La idea que el 50% dels treballadors marxin del país també estaria ben vista per DA. Ubach ha explicat que la patronal i el partit de govern estan alineats en aquests ideals i ha remarcat que des del sindicat són idees que no comparteixen "per a res".

Per la seva part, el grup socialdemòcrata demana una rectificació i una disculpa pública per part de la patronal. El partit considera que les persones que fan créixer i progressar Andorra tenen el dret de viure- hi, i que el model de països com Luxemburg és una discriminació absoluta.

El partit considera que la situació andorrana no és comparable a la d'un país on la meitat dels treballadors han de residir en Estats veïns, "però els salaris son molt superiors, i les vies d'accés i la mobilitat sín molt millors" apunta el comunicat dels socialdemòcrates.

La Confederació Empresarial Andorrana es va reunir ahir a París amb el cap d’Afers Europeus de "FEDIL - La veu de la indústria de Luxemburg", (FEDIL), Francesco Fiaschi, en el marc del FRANCOTECH i sota els auspicis de l‘Alliance des Patronats Francophones. La patronal es va interessar pel sistema del país europeu sobre els seus treballadors i "considera que aquest podria ser un bon model a estudiar".