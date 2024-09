El pla nacional de la joventut, entre finals de setembre i principis d'octubre

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports preveu disposar del text final del pla nacional de la joventut entre finals d'aquest mes de setembre i principis d'octubre. Així ho ha avançat aquest dimarts la ministra Mònica Bonell durant la seva compareixença davant comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

Es tracta d'un pla que tindrà una durada de quatre anys, entre el 2025 i el 2028, i que, segons ha manifestat Bonell, "està pràcticament acabat". De fet, a hores d'ara el text "està en revisió per part del Consell d'Europa" i ja s'han iniciat els treballs de maquetació. El pla representa un pas previ a l'aprovació de la futura llei de la joventut que el Govern espera presentar a finals del 2025 i és resultat de l'Acord de Joventut.

Tal com ha recordat la ministra, el pla nacional de la joventut té com a objectius principals promoure el desenvolupament integral de projectes de vida dels joves; afavorir els espais i les eines perquè els joves puguin participar de manera autònoma en els processos de presa de decisions; i fomentar l'empoderament perquè puguin exercir una ciutadania "activa i plena".

D'aquesta manera, es tracta d'un projecte que "abasta moltes temàtiques i que és transversal", tenint en compte que incorpora fins a set eixos principals amb 34 objectius associats i un de vuitè relacionat amb la futura llei de la joventut. En aquest sentit, i tal com ha apuntat el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, l'elaboració del text ha comptat amb el suport dels tècnics de joventut del ministeri, dels punts joves de les diferents parròquies i de 370 joves del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJ).

El pla nacional de la joventut és el projecte principal que encapçala les polítiques públiques de joventut impulsades pel ministeri. Tot i això, una altra de les línies estratègiques, segons Bonell, és continuar treballant en els plans de formació per als treballadors de joventut, tant pels que estan als comuns com per als que treballen en aquesta àrea del ministeri. Els objectius són millorar l'atenció directa amb els joves; garantir que els professionals estiguin actualitzats; i oferir una formació alineada amb les novetats i les tendències.

Paral·lelament, també es posa el focus en altres projectes com ara la participació en programes que facilitin la mobilitat dels joves per donar-los-hi la possibilitat de representar el país en organismes internacionals; incidir en els programes de prevenció de consum d'alcohol i cànnabis, entre els quals han participat 717 alumnes en el primer curs i 695 en el segon; i un darrer projecte relacionat amb la regulació i la professionalització en l'àmbit del lleure.

Impuls a l'emancipació dels joves

Una altra de les línies estratègiques de l'àrea de joventut del ministeri que encapçala Bonell està relacionada amb la contribució al procés d'emancipació dels joves. En aquest sentit, el secretari d'Estat ha esmentat els principals projectes previstos per tal de donar impuls a aquest punt, entre els quals destaca l'ajut que s'atorga als joves que es volen emancipar en pisos de lloguer essencialment.

Tot i que es tracta d'un projecte que ja existeix i que contempla una subvenció que cobreix els dos mesos de dipòsit i el primer mes de lloguer, el ministeri es planteja una revisió de requisits incloent el nombre de persones que viuen en un mateix habitatge i incrementat l'edat amb què es pot sol·licitar fins als 35 anys (fins ara estava limitat als 30). A més, Cabanes ha exposat que "tenim pendent treballar amb el ministeri d'Economia i Habitatge per fer una fusió de totes les ajudes que fem per als joves en matèria d'habitatge".

Un altre dels projectes rellevants amb què es treballa és el Saló de l'ensenyament, una iniciativa que neix fruit del pla nacional de la joventut i que té la finalitat de donar a conèixer els estudis postobligatoris a Andorra, Espanya i França, així com apropar els joves al mercat laboral.

Finalment, Cabanes ha enumerat els projectes inclosos dins la línia estratègica de desenvolupar serveis i programes adreçats a la joventut, entre els quals destaquen els Premis Sergi Mas, on enguany s'han presentat onze obres de dibuix, pintura, fotografia i videoart; les subvencions a projectes impulsats per joves per tal de promocionar l'emprenedoria i l'associacionisme juvenil; i la guia jove, organitzant millor la informació i fent-la més atractiva al públic per tal de superar les 8.119 visites registrades el 2023.