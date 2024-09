La pensió es revalora 50 euros per a qui ha cotitzat més de 20 anys

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pensionistes que han cotitzat més de vint anys a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) han vist revalorada la seva pensió en 50 euros entre l’1 de gener i el 30 de juny. A inici d’any estaven cobrant de mitjana 1.127 euros mensuals i sis mesos després la pensió ha pujat fins a 1.177 euros, segons les dades de la parapública sobre les prestacions a càrrec de la branca de jubilació el 30 de juny d’enguany. El 2024 va arrencar amb 7.844 persones que havien superat la barrera dels vint anys de cotització i que estaven cobrant una pensió de jubilació, i a mitjan any s’havien incrementat fins a 8.212. D’aquestes, 6.935 residien al Principat i 1.277 ho feien a l’estranger.

El nombre total de persones que estaven cobrant una pensió a càrrec de la branca de jubilació de la Seguretat Social el 30 de juny d’enguany era de 14.583 retirats, 8.785 dels quals residien al Principat i 5.798 a l’estranger. L’import mitjà mensual de la prestació era de 782 euros, una revalorització de 40 en els primers sis mesos d’enguany.

Cal recordar que hi ha persones que tenen dret de pensió amb cotitzacions inferiors a vint anys, ja que abans dels canvis legislatius fets per l’executiu demòcrata en la primera legislatura de Toni Martí, només d’haver tributat un dia a la Seguretat Social es tenia dret de rebre una pensió. Així, el 30 de juny del 2023 hi havia 6.371 persones que havien cotitzat entre 0 i 20 anys i rebien una pensió de la CASS de 273 euros mensuals de mitjana, 10 més que a final d’any. D’aquestes, la gran majoria, 4.521, residien a fora de les fronteres d’Andorra.

La CASS tenia, el juny del 2024, un total de 21.397 pensionistes. El gruix el formaven els jubilats, que es van enfilar fins a 15.299 en englobar les pensions de vellesa, d’invalidesa passada a vellesa i de jubilació. En aquest cas, l’import mitjà de la pensió era de 783 euros mensuals (40 més que a final de l’exercici 2023) i 9.196 del total de beneficiaris vivien al Principat.

La Seguretat Social pagava prestacions a 3.526 persones en concepte de viduïtat, 2.030 de les quals residents a Andorra. Ho feia per una mitjana de 412 euros mensuals (17 més que el 31 de desembre del 2023). De la resta de pensions, 326 (216 residents) corresponien a orfandat per un import mitjà de 378 euros mensuals (26 més que a final del 2023) i 2.245 (1.600 residents) corresponien a invalidesa per un valor mitjà de 714 euros mensuals (29 més que el 31 de desembre de l’any passat). Una persona no resident cobrava 327,7 euros mensuals (el mateix respecte al final del 2023) en concepte de reversió d’ascendents.

D’altra banda, la taxa de dependència, és a dir, el nombre de persones més grans de 65 anys respecte a aquelles en edat de treballar i que cotitzen a la branca de jubilació de la Seguretat Social, va baixar el 2023 per primer cop en dos anys i es va situar en 3,31. Aquesta xifra vol dir que per mantenir un pensionista es necessiten 3,31 persones en edat de treballar. Sis mesos després, la taxa de dependència s’ha reduït i al juny es va situar en 3,04. Aquesta taxa, fins fa dos anys, s’anava reduint com a mínim des del 2007. Aquell any, 5,27 persones en edat laboral pagaven la pensió d’un jubilat.

