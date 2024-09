Les Jornades Populars de l'Andorra Taste superen l'assistència de l'any passat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja no ha espantat els amants de la gastronomia. Les Jornades Populars de l'Andorra Taste han superat les xifres d'assistència de l'any passat, tot i que bona part dels tres dies que ha durat aquest esdeveniment ha estat plovent. Més de 35.000 persones han consumit algun producte d'alguns dels 20 restauradors que hi ha hagut en la tercera edició, i això que les xifres encara no són rodones perquè encara es pot consumir. Aquestes dades suposen un increment del 10% en comparació amb l'any passat. Andorra Turisme, els organitzadors de la proposta, ho atribueix al salt qualitatiu de l'oferta gastronòmica i a la presència de més turistes.