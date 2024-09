Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En clau femenina, el cicle de tardor que organitza la Fundació ONCA per remarcar la importància de la figura de la dona com a artista amb la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), es va iniciar ahir amb el concert del duet format per Clara Vila (clarinet) i Cesc Joval (saxòfon) al museu de l’Automòbil.