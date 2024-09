Vela pregunta per les accions preventives en zones de riscos naturals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera general del PS Susanna Vela va entrar ahir una pregunta relativa a les accions i les mesures preventives que el Govern implementa en zones de riscos naturals i geotècnics. Vela va sol·licitar conèixer si l’executiu disposa d’un estudi de detall i actualitzat del Solà d’Andorra la Vella entre el pont Pla i la Margineda, així com si la base de dades de riscos geològics (BDRGA), una eina important per a la gestió i la prevenció dels riscos naturals al país, és de consulta pública. La consellera general també va demanar si es compta amb un pla de gestió per a aquestes zones de riscos.