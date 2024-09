L'endeutament públic disminueix un 0,6% fins als 1,41 milions

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’endeutament públic del sector institucional 'S.13 Administracions públiques', d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació). Definits en aquests termes, l’endeutament públic ha disminuït el 0,6% l’any 2023 respecte a l’enregistrat l’any 2022, i ha passat de 1.249,1 a 1.241,5 milions d’euros, segons publica aquest dimarts el departament d'Estadística.

En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que respecta al sector 'Administracions públiques', per a l’any 2023 es situa en el 36,0%, el que suposa 2,9 punts percentuals menys que al 2022 i 5,1 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys.

Pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio de l’endeutament se situa en el 34,5% per al 2023, el que suposa 2,6 punts percentuals menys que al 2022 i 4,1 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys.

En referència a l’endeutament per càpita, per a l’any 2023 arriba a un import de 14.589 €, un 4,7% menys que l’any anterior i un 0,6% més respecte la mitjana dels darrers 5 anys.

Segons la seva maduresa o termini de venciment, l’endeutament a curt termini l’any 2023 disminueix el 3,9% i l’endeutament a llarg termini disminueix el -0,6% respecte a l’any anterior; l’endeutament a curt termini no bancari és nul per l’any 2023 mentre que el bancari disminueix el 3,9%. L’endeutament a llarg termini no bancari es manté al mateix import que l’any anterior mentre que el bancari disminueix el 11,3%.

La distribució de l’endeutament l’any 2023 és del 0,9% a curt termini i del 99,1% a llarg termini, la mateixa distribució que l’any anterior.

Per tipus d’endeutament, l’endeutament bancari l’any 2023 disminueix el 10,1% i l’endeutament no bancari es manté igual que l’any anterior; l’endeutament bancari i a curt termini disminueix el 3,9% mentre que el bancari i a llarg termini disminueix el 11,3% respecte a l’any anterior. Pel que fa a l’endeutament no bancari i a curt termini és nul i a llarg termini es manté el mateix import que l’any anterior.

La distribució de l’endeutament l’any 2023 és del 5,4% el bancari i el 94,6% el no bancari, mentre que al 2022 la distribució era del 5,9% el bancari i el 94,1% el no bancari.

D’altra banda, també s’hi inclouen els resultats pressupostaris de l’exercici, de caixa i de gestió, del període 2018-2023, per tal de complementar la informació relativa als equilibris pressupostaris i el seu finançament en termes d’endeutament públic.