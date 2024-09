La Fundació ONCA i Govern organitzen el segon cicle de tardor anomenat ‘En clau femenina’

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i Creand Fundació, i l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra organitzen per segon any consecutiu el cicle de tardor, sota el títol “En clau femenina” i en el marc de la sisena edició de Canya als museus. El cicle, que s’ha creat amb motiu de la figura de la dona com a artista, compta amb set concerts en format de cambra, protagonitzats per músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i per músics del territori. Els concerts tindran lloc en diverses esglésies romàniques del país.

El cicle, que serà protagonitzat per un solo i sis duets, es duran a terme del 21 de setembre al 7 de desembre a les esglésies de Sant Romà de les Bons, a Encamp; a Sant Joan de Caselles a Canillo i a Sant Martí de la Cortinada, a Ordino; a Sant Climent de Pal, a la Massana; a Santa Coloma, a Andorra la Vella, i Sant Serni de Nagol, a Sant Julià de Lòria.