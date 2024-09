Accident a la rotonda de Prat Salit

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos vehicles han patit un accident aquest matí a la rotonda de Prat Salit, a la General 1 a Andorra la Vella. El sinistre s'ha produït passats dos quarts de d'onze del matí i ha provocat retencions a l'avinguda Salou en els dos sentits de la circulació.

L'accident ha estat de danys materials i no hi ha hagut danys personals. En el lloc dels fets només s'ha mobilitzat el servei de circulació comunal, la policia i el cos de bombers no han hagut d'intervenir.