Conflicte amb els veïns pel nou centre de salut mental

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Es manté la irritació entre els veïns de l’edifici Ròdol d’Escaldes-Engordany pel trasllat de les consultes externes de salut mental al bloc on viuen. El SAAS va anunciar fa uns mesos la nova ubicació de les consultes i des de llavors els residents a l’edifici en qüestió estan en peu de guerra per una decisió que consideren que s’ha pres unilateralment, sense tenir en compte les seves consideracions. Els veïns valoren denunciar el cas a la Batllia. Les obres per habilitar els espais ja han estat adjudicades.

L’entrada principal del Ròdol se situa al carrer Josep Viladomat d’Escaldes, però el bloc també ocupa una part del carrer Fiter i Rossell, just la part que queda per damunt de l’Escola Andorrana (amb un edifici de pisos entremig). La comunitat de veïns es queixa de la nul·la comunicació que hi ha hagut entre les parts. Creuen que se’ls hauria d’haver presentat el projecte abans d’aprovar-lo i asseguren que no ha estat així.

“Es poden trobar solucions per evitar que veïns i pacients coincideixin”

Carlos Mur, Cap del Servei de Salut Mental



Les consultes de salut mental, previstes per a l’inici del 2025, quedaran ubicades a la primera planta (consultes externes de salut mental per a infants i joves) i a la planta -1 (consultes externes per a pacients adults i consultes externes de la Unitat de Conductes Addictives). L’entrada a la planta -1 es troba a Fiter i Rossell, apartada de l’entrada principal de l’edifici, que està a Josep Viladomat i és per la qual entren els veïns. Serà per aquest accés principal per on hauran d’entrar també els pacients de les consultes de tractament infantil i juvenil. Els espais on es traslladaran les zones ambulatòries són propietat de Creand; el SAAS els ha llogat per als nous usos.

El trasllat suposarà un alliberament d’espai a l’Hospital de Meritxell per poder encabir el Centre d’Oncologia (una reclamació que ve de llarg). Actualment, al bloc hi viuen 24 veïns i hi ha instal·lades (al primer i al segon pis) diverses consultes mèdiques privades (pneumologia, cardiologia, fisioteràpia...) i oficines de Creand (Fundació Creand, assegurances...). L’oposició dels veïns és clara. La filla d’un matrimoni que hi viu deia ahir que l’opinió de la comunitat al trasllat “no és gens favorable”. “No hi estem d’acord. Això és segur”, traslladava una altra resident. Altres veïns, però, desconeixen els futurs usos de l’edifici perquè no són propietaris del pis on viuen i no han tingut accés a la informació.

Un resident va confirmar que “tots els veïns estan descontents”. Assegurava que hi ha “unanimitat” en la resistència. “Fa un any que ens vam assabentar de la decisió presa. Hem enviat cartes al SAAS i a Creand demanant informació i en cap moment hem rebut cap mena d’explicació. Encara és hora que s’asseguin a parlar”, va expressar aquest veí, que va remarcar que les consultes representen l’atenció en salut mental de tot el país: “No estem parlant de quatre pacients. Són 40.000 visites anuals”.

De moment, l’únic contacte que hi ha hagut ha estat amb la ministra de Salut, Helena Mas, que es va reunir amb una representació de la comunitat i va mostrar sorpresa davant la resposta inexistent del SAAS. La setmana passada, però, el SAAS va respondre la carta dels veïns i va comprometre’s a reunir-s’hi. “Es llancen les culpes entre ells”, lamentava aquest resident, que també considera delicada la proximitat de l’entrada de Fiter i Rosell amb l’Escola Andorrana: “Els pares no deuen estar gaire contents”.

El punt més crític és el confluència en un mateix espai (vestíbul i planta 1) entre els veïns i els pacients: “En cap cas els centres de salut mental tenen comunicació amb els veïns d’un edifici. Han de buscar una manera d’evitar-ho. S’ha publicat que aquest és un bloc d’oficines i despatxos i això no és cert”. La comunitat reitera que no se’ls ha exposat el que volen fer i valoren presentar una denúncia a la Batllia: “Segons la llei, no es poden instal·lar espais molestos per al veïnat en un edifici. A l’hospital, aquestes consultes no molesten. El que no pot ser és que quedin afectats els espais comunitaris. Això genera molèstia. Tampoc s’ha contemplat cap mesura de separació”.

Carlos Mur, cap del Servei de Salut Mental de Meritxell, va afirmar que l’única trobada entre veïns i pacients serà en el cas de les consultes d’infants i joves i que “es poden trobar solucions arquitectòniques” per atenuar la irritació dels residents. “Estem pendents de reunir-nos les pròximes setmanes amb la comunitat de veïns”.